Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки. Він також додав, що понад 10 країн можуть взяти участь у формуванні такої місії.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 2 квітня, повідомляє кореспондент Суспільного.

Зараз питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками, повідомив Павло Паліса. За його словами, обговорюють такі аспекти: повноваження, порядок дій у різних доменах — сухопутному, морському, повітряному. Україна, за словами заступника голови ОПУ, зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Незалежно від країни — Франція, Британія чи будь-яка інша — кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен:

мати систему ППО для захисту з повітря;

забезпечити надійне логістичне розгортання;

мати засоби радіоелектронної боротьби;

координувати взаємодію з авіаційною компонентою;

у випадку військово-морської присутності — гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", — наголосив Паліса.

Зараз в Україні готуються до зустрічі щодо контингенту військових інших країн. Україна очікує присутності 10-12 країн, повідомив Павло Паліса. Серед них будуть Велика Британія та Франція, країни Балтії та країни Північної Європи (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія — ред.)

"Зустріч, про яку йдеться, — це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна — вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше. Ми чудово розуміємо, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичної складової. Лише після цього можна буде рухатися далі. Чому ми зараз ведемо переговори насамперед із Францією та Великою Британією? Тому що саме ці країни висловили готовність взяти на себе лідерство в цьому процесі", — повідомив Павло Паліса.

Він додав, що найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності для утворення миротворчого контингенту.

Також, за словами Павла Паліси, найсильнішими гарантіями безпеки для України є дієздатні, потужні сили оборони з високим рівнем готовності.