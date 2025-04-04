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Шмигаль повідомив, скільки територій вже розміновані
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Шмигаль повідомив, скільки територій вже розміновані

Олена Богданьок
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розмінування
Попередження про міни. Pexels

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах гуманітарного розмінування змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 квадратних кілометрів українських територій.

Про це на засіданні уряду 4 квітня, в Міжнародний день мінної безпеки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення.

Шмигаль також повідомив, що наразі в Україні:

  • У роботі 260 машин розмінування.
  • Вже працюють 87 операторів протимінної діяльності. Майже 5,5 тисяч чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати українські землі від російського мінного сміття.
  • Велику увагу приділяють роботі із сільськогосподарськими землями. За кошти держави уже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і української економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже 1 млн гектарів уже засіяно.

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