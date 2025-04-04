Шмигаль повідомив, скільки територій вже розміновані

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах гуманітарного розмінування змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 квадратних кілометрів українських територій.
Про це на засіданні уряду 4 квітня, в Міжнародний день мінної безпеки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем’єра, уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення.
Шмигаль також повідомив, що наразі в Україні:
- У роботі 260 машин розмінування.
- Вже працюють 87 операторів протимінної діяльності. Майже 5,5 тисяч чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати українські землі від російського мінного сміття.
- Велику увагу приділяють роботі із сільськогосподарськими землями. За кошти держави уже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і української економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже 1 млн гектарів уже засіяно.
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