У МВС спростували міфи про міни

Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ у Міжнародний день просвіти щодо мінної небезпеки оприлюднив відео, у якому спростовується низка міфів про міни. Зокрема, інформація про те, що маленькі міни нібито є менш небезпечними за великі, є неправдою.

Відповідне відео оприлюднене у соцмережах МВС.

Міф: маленькі вибухові пристрої менш небезпечні, ніж великі. Правда: міна будь-якого розміру завдає непоправної шкоди. Міна небезпечна завжди.

маленькі вибухові пристрої менш небезпечні, ніж великі. міна будь-якого розміру завдає непоправної шкоди. Міна небезпечна завжди. Міф: з часом міни псуються та вже не загрожують життю. Правда: міни та боєприпаси не мають терміну придатності. Також на них не впливають жодні погодні умови.

з часом міни псуються та вже не загрожують життю. міни та боєприпаси не мають терміну придатності. Також на них не впливають жодні погодні умови. Міф: нерозірвані боєприпаси нібито не є загрозою. Правда: нерозірвані боєприпаси залишаються небезпечними і можуть вибухнути будь-якої миті.

нерозірвані боєприпаси нібито не є загрозою. нерозірвані боєприпаси залишаються небезпечними і можуть вибухнути будь-якої миті. Міф: є міни, які вибухають не одразу, а тільки тоді, коли людина забирає ногу. Правда: таке трапляється лише у фільмах. Насправді міна вибухає від будь-якої взаємодії, і є небезпечною.

є міни, які вибухають не одразу, а тільки тоді, коли людина забирає ногу. таке трапляється лише у фільмах. Насправді міна вибухає від будь-якої взаємодії, і є небезпечною. Міф: вибухонебезпечні предмети легко виявити. Правда: вибухонебезпечні предмети створені бути непомітними. Тому сапери застосовують спеціальне обладнання для їхнього виявлення та знешкодження.

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У МВС радять людям, які виявили підозрілий предмет, не підходити до нього і не чіпати його, і зателефонувати на 101.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах гуманітарного розмінування змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 квадратних кілометрів українських територій. Про це на засіданні уряду 4 квітня, в Міжнародний день мінної безпеки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.