Українська компанія Stetman підписала угоду зі шведською Requtech про ліцензійне серійне виробництво супутникових інтернет-терміналів, які працюють як альтернатива американським Starlink мільярдера Ілона Маска.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Stetman Дмитро Стеценко.

"Завдяки цьому Україна матиме не лише альтернативу Starlink, якому ми щиро вдячні за своєчасну технологічну підтримку, і з яким продовжимо співпрацю, але й власне виробництво супутникового обладнання", — йдеться у його дописі.

Стеценко додав, що насамперед виробництво цих терміналів забезпечить внутрішні потреби України, а в перспективі — дозволить експортувати продукцію для посилення європейської супутникової інфраструктури.

У коментарі dev.ua він також розповів, що угода із Requtech передбачає ліцензійне серійне виробництво терміналів в Україні. За його словами, шведська сторона передаватиме компанії технічну документацію та право самостійно виготовляти супутниковий термінал на базі їхньої розробки Resa.

"Ми адаптуємо його під наші потреби, додаючи власний дизайн, захист та компоненти, які вже успішно застосовуємо для Starlink і постачаємо Силам безпеки та оборони України протягом останніх 2,5 роки", — каже Стеценко.

Гендиректор Stetman також зазначив, що Requtech не фіксує конкретний обсяг виробництва — це ліцензія. Наприклад, за оптимістичним сценарієм, через 6 місяців українська компанія планує запустити виробництво потужністю від 2000 до 10000 терміналів на місяць, сплачуючи Requtech ліцензійний платіж за кожен виріб. А це, за словами Стеценка, значно скорочує терміни запуску та капітальні витрати.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини фінансує підключення України до супутникового інтернету, який надає французька компанія Eutelsat, на тлі зусиль Європи знайти альтернативу системі Starlink від Ілона Маска.