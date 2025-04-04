Перейти до основного змісту
Франція та Німеччина забезпечують Україну супутниковим інтернетом
ФРАНЦІЯНІМЕЧЧИНАІНТЕРНЕТУКРАЇНАІнтернет і Штучний інтелектСВІТ

Франція та Німеччина забезпечують Україну супутниковим інтернетом

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
логотип Eutelsat
Логотип Starlink, що відображається на екрані ноутбука, і логотип Eutelsat, що відображається на екрані телефону. Getty Images/Jakub Porzycki

Уряд Німеччини фінансує підключення України до супутникового інтернету, який надає французька компанія Eutelsat, на тлі зусиль Європи знайти альтернативу системі Starlink від Ілона Маска.

Про це повідомила виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке агенції Reuters.

За її словами, компанія надає послугу високошвидкісного супутникового інтернету в Україні близько року через німецького дистриб’ютора. Програму фінансує уряд Німеччини, проте Бернеке відмовилася коментувати вартість.

Вона каже, що в Україні менше тисячі терміналів, що підключають користувачів до мережі Eutelsat. Вона очікує, що кількість терміналів зростатиме. Reuters зазначає, що водночас в Україні діє приблизно 50 000 терміналів Starlink.

"Тепер ми прагнемо отримати від 5 000 до 10 000 терміналів відносно швидко", — сказала вона, додавши, що це може бути "протягом тижнів".

Відповідаючи на запитання, чи Німеччина також фінансуватиме це додаткове забезпечення, представник Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що це питання обговорюється.

Берлін офіційно не підтверджував фінансування доступу до супутникового інтернету для України. Міністерство закордонних справ Німеччини не відповіло на запити Reuters про коментарі.

Альтернатива Starlink обговорюється на тлі більш прохолодного підходу президента США Дональда Трампа, а також його соратника Ілона Маска до України.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок