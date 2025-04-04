Франція та Німеччина забезпечують Україну супутниковим інтернетом

Уряд Німеччини фінансує підключення України до супутникового інтернету, який надає французька компанія Eutelsat, на тлі зусиль Європи знайти альтернативу системі Starlink від Ілона Маска.

Про це повідомила виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке агенції Reuters.

За її словами, компанія надає послугу високошвидкісного супутникового інтернету в Україні близько року через німецького дистриб’ютора. Програму фінансує уряд Німеччини, проте Бернеке відмовилася коментувати вартість.

Вона каже, що в Україні менше тисячі терміналів, що підключають користувачів до мережі Eutelsat. Вона очікує, що кількість терміналів зростатиме. Reuters зазначає, що водночас в Україні діє приблизно 50 000 терміналів Starlink.

"Тепер ми прагнемо отримати від 5 000 до 10 000 терміналів відносно швидко", — сказала вона, додавши, що це може бути "протягом тижнів".

Відповідаючи на запитання, чи Німеччина також фінансуватиме це додаткове забезпечення, представник Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що це питання обговорюється.

Берлін офіційно не підтверджував фінансування доступу до супутникового інтернету для України. Міністерство закордонних справ Німеччини не відповіло на запити Reuters про коментарі.

Альтернатива Starlink обговорюється на тлі більш прохолодного підходу президента США Дональда Трампа, а також його соратника Ілона Маска до України.