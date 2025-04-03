Україна отримала 5 тисяч нових терміналів Starlink від Польщі

Україна отримала від Польщі 5 тисяч нових терміналів Starlink. Всього Польща передала Україні понад 29 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Термінали Starlink направлять до лікарень, шкіл, на об'єкти критичної інфраструктури. Також частину відправлять до прифронтових територій.

"Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний", — пояснив відправлення терміналів до прифронтових територій Михайло Федоров.

9 березня Маск казав, що інтернет-термінали Starlink є "основою української армії", й мовляв, вся лінія фронту зруйнувалася б, якби він їх вимкнув.

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський зазначив, що саме Польща оплачує Starlink для України. Він також заявив, що влада країни буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

У відповідь Маск назвав главу польської дипломатії "маленькою людиною", й завив, що Польща нібито платить меншу частину вартості за користування Starlink.

Того ж дня Ілон Маск заявив, що Starlink ніколи не вимкне свої інтернет-термінали для ЗСУ, попри те що він не погоджується з політикою української влади.