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Демократи вимагають звільнити Маска до червня
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Демократи вимагають звільнити Маска до червня

Влада Колодій
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Протест проти Ілона Маска
Протест проти Ілона Маска біля дилерського центру Tesla у Вашингтоні 22 березня 2025 р. REUTERS/Yann Tessier

Група демократів у Палаті представників Конгресу США ініціювала лист до адміністрації Трампа з вимогою звільнити Ілона Маска до 30 травня цього року.

Про це повідомляє видання Axios.

Лист ґрунтується на вимозі американського законодавства, згідно з якою спеціальні державні службовціЗгідно з інформацією Міністерства юстиції США, спеціальний державний службовець – це будь-яка особа, яка працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше за період у 365 днів., такі як Ілон Маск – не можуть перебувати на посаді більше ніж 130 днів.

Такий статус Маска означає, що він не є штатним державним службовцем в адміністрації Трампа. Його роботу в адміністрації не оплачують, водночас волонтером він теж не є.

У зверненні, підписаному 77 демократами та адресованому президенту Трампу, законодавці вимагають "негайної публічної заяви про те, що Маск піде у відставку та передасть усі повноваження приймати рішення, як того вимагає закон, до 30 травня".

Зазначається, що також демократи наполягатимуть, щоб Маску не дозволили повернутися в якості спеціального державного службовця протягом року без виходу зі своїх компаній Tesla і SpaceX.

Ініціатор листа та очільник Прогресивної фракції Конгресу Грег Казар зазначив, що це лише перший крок.

"Ми дуже чітко даємо зрозуміти, що громадський тиск на республіканців лише посилюватиметься з цього моменту до 30 травня", — сказав він.

За словами конгресмена, демократи мають у своєму розпорядженні як юридичні та політичні інструменти, так і силу громадського тиску.

На думку представників Демократичної партії, адміністрація Трампа вже порушила не лише федеральний закон, але й Конституцію у сферах, вагоміших за правила урядової етики.

У відповідь Білий дім може звернутися до меморандуму Управління з питань урядової етики, який був ухвалений минулого року за президентства Джо Байдена. У ньому йдеться про те, що дні неоплачуваних відряджень не зараховуються до загального 130-денного терміну, пише Axios.

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