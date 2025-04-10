OpenAI подає позов проти Ілона Маска, звинувативши його у переслідуванні

Компанія OpenAI у середу подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувативши його в систематичному переслідуванні.

Про це пише Reuters.

Маск і генеральний директор OpenAI Сем Альтман заснували компанію у 2015 році, але Маск покинув її ще до того, як вона стала технологічним гігантом. Після цього Маск створив власну ШI-компанію xAI у 2023 році.

Останнім часом Маск намагався завадити OpenAI перейти до моделі, орієнтованої на прибуток, що й стало предметом поточної судової тяганини. Щоб залучити повну суму в $40 мільярдів у поточному раунді фінансування, OpenAI має завершити перехід до кінця року.

У судовому документі компанія заявила, що Маск веде наклепницьку кампанію перед більш ніж 200 мільйонами підписників у його соцмережі, вимагає внутрішні документи компанії під фіктивним приводом, подає безпідставні юридичні позови. Вони просять суд зупинити ці дії та притягнути Маска до відповідальності за вже завдану шкоду.

Суд присяжних у цій справі має розпочатися навесні 2026 року.

На своїй платформі X (колишній Twitter), яку Маск придбав, компанія OpenAI написала: "Безперервні дії Ілона проти нас — це просто недобросовісна спроба сповільнити OpenAI та захопити контроль над провідними AI-інноваціями задля особистої вигоди".

Минулого місяця компанія Маска xAI уклала угоду щодо придбання X на суму $33 мільярди, що дозволяє ділити вартість ШI-компанії з інвесторами соцмережі.

Торік Маск, який також є генеральним директором Tesla, подав позов проти OpenAI і Сема Альтмана, звинувативши їх у відступі від первинної місії компанії — розвивати штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку. На нові звинувачення Маск поки не відповів.

OpenAI та Альтман заперечують звинувачення, натомість Альтман стверджує, що Маск намагається уповільнити роботу конкурента.

У центрі судового спору — перехід ChatGPT-виробника до прибуткової бізнес-моделі, що, за словами OpenAI, є критично важливим для залучення капіталу та ефективної участі у змаганні на ринку штучного інтелекту.