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DOGE застосовує ШІ для виявлення держслужбовців, які критикують Трампа
СШАШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТІЛОН МАСКДональд ТрампСВІТПОЛІТИКА

DOGE застосовує ШІ для виявлення держслужбовців, які критикують Трампа

Марія Патока
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DOGE застосовує ШІ
Ілон Маск відвідує фінал чемпіонату NCAA з боротьби в суботу, 22 березня 2025 року. AP/Matt Rourke

Департамент ефективності уряду DOGE в США використовує штучний інтелект для виявлення федеральних службовців, які критикують президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, DOGE так слідкує як мінімум за одним федеральним агентством. Також у своїй роботі представники DOGE використовують чат-бот Grok, власником якого є компанія Ілона Маска.

Співробітники DOGE використовують для спілкування месенджер Signal. Саме у Signal чиновники адміністрації Дональда Трампа спілкувались у чаті щодо ударів по єменських хуситах. Витік даних з чату спричинив скандал серед адміністрації Трампа, на 5 чиновників подали до суду.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вимагав у гендиректора соцмережі Reddit Стіва Гаффмана модерувати контент у соцмережі. Маску не подобались нібито блокування посилань на його соцмережу X та переслідування і погрози співробітникам DOGE.

У березні DOGE помилково включили до списку на продаж секретну базу ЦРУ.

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