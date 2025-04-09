Обвал даху в домініканському клубі: кількість загиблих зросла до 124

Унаслідок обвалу даху в нічному клубі в Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки, загинуло щонайменше 124 людини, понад 250 постраждали. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з офіційними даними, кількість постраждалих перевищила 250. За словами директора Центру надзвичайних ситуацій країни Хуана Мануеля Мендеса, протягом перших 24 годин після обвалу врятували щонайменше 145 людей.

Сотні рятувальників продовжують пошуки під завалами, намагаючись знайти тих, хто вижив після обвалу даху в нічному клубі. Глава відділу з надзвичайних ситуацій повідомив BBC, що у його команди є "від 24 до 36 годин", щоб знайти тих, хто вижив.

До пошукової операції також долучилися рятувальники з Пуерто-Ріко та Ізраїлю. Вони використовують гідролокатор для виявлення людей під завалами.

За офіційними даними, 54 людей вже ідентифікували серед загиблих, 28 тіл передали родичам. Точний підрахунок ще не завершили. Влада наразі не оприлюднила жодних попередніх висновків щодо причин обвалу даху. Однак, очікується, що в найближчі дні буде проведено поглиблене розслідування.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед загиблих – кардіолог, урядовий архітектор, офіцер поліції у відставці та брат віце-міністра Міністерства молоді.

Одним із загиблих був видатний домініканський співак Руббі Перес, який виступав перед натовпом до того, як сталася катастрофа. Серед жертв обвалу були двоє колишніх гравців MLB, Октавіо Дотель і Тоні Енріке Бланко Кабрера, а також Нелсі Круз, губернатор провінції Монтекрісті.

У ніч на середу, 9 квітня 2025 року, в столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, обвалився дах нічного клубу Jet Set під час концерту меренге. На момент трагедії в клубі перебували щонайменше 300 людей: політики, спортсмени та відомі артисти.