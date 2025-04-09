У Домінікані обвалився дах нічного клубу, понад 60 загиблих

У столиці Домініканської Республіки обвалився дах нічного клубу під час концерту. За офіційними даними, загинули щонайменше 66 людей, ще понад 160 отримали поранення.

Про це пише АР.

На момент трагедії в клубі перебували політики, спортсмени та відомі артисти. Серед загиблих — губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB Нельсона Круса, а також відомі бейсболісти Октавіо Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера.

Рятувальні бригади протягом понад 12 годин не припиняли пошуків живих серед уламків. Керівник Центру з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес повідомив, що пошукові роботи тривають у трьох основних зонах, де "чутно звуки".

Очевидці описують момент обвалу як стрімкий і шокуючий. Менеджер гурту Rubby Pérez розповів, що дах звалився майже за годину після початку виступу. Сам вокаліст, за попередніми даними, ще може залишатися під завалами.

Президент Домінікани Луїс Абінадер у соцмережі X повідомив, що всі екстрені служби працюють безупинно, а сам він прибув на місце трагедії й підтримав родичів постраждалих.

"Ми глибоко шкодуємо про трагедію, яка сталася в нічному клубі Jet Set. Ми стежимо за подією хвилину за хвилиною з моменту її виникнення", — написав він.

Наразі причина обвалу не встановлена. Клуб пообіцяв повне сприяння розслідуванню. Тим часом, поблизу організовано тимчасовий морг, а понад 120 людей стали в чергу, щоб здати кров для постраждалих.