Законопроєкт про військового омбудсмана готовий — Решетилова

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила про готовність законопроєкту про Уповноваженого президента з прав військовослужбовців.

Про це Решетилова сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Законопроєкт готовий, завдання виконано. Тому що спочатку треба було написати текст такий, який би відповідав Конституції і який би дозволив цій інституції бути максимально дієвою. І це завело нас у дуже серйозні дискусії із юристами Офісу Президента, із юристами громадських організацій, з експертами”, — сказала Решетилова.

За її словами, під час підготовки документа виходили з того, що фактично створюється допоміжний орган Верховного Головнокомандуюча для здійснення ним цивільного демократичного контролю, про що зазначено в законі про національну безпеку.

За словами посадовиці, уповноважена не може працювати у вертикалі Міністерства оборони, тому що цей орган має мати функції цивільного контролю за всім сектором безпеки.

“Тобто це ж не тільки Збройні сили, це і Національна гвардія, Державна прикордонна служба, СБУ, Служба зовнішньої розвідки і багато інших структур, де проходять служби військовослужбовців”, — пояснила Решетилова.

За її словами, що в положенні про уповноваженого виписані функції, які він здійснює як фактично радник президента. Йдеться, зокрема, про моніторинг, координацію різних державних органів, доповіді та рекомендації президенту. Поміж іншого, уповноважений бере на себе розширені функції щодо опрацювання скарг, тому що вони виявляють системні проблеми.

Омбудсманка також розповіла, що наразі фактично не має штату й працює одна.

"Мені допомагають люди, які в перші дні просто запропонували свою допомогу. Але так, на жаль, немає штату людей, які можуть замість мене сходити на нараду, виїхати в війська", — сказала вона.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмана.

Хто така Ольга Решетилова

Ольга Решетилова, журналістка, правозахисниця, співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ).

Закінчила Острозьку академію. Має тривалий досвід роботи у журналістиці, зокрема працювала редакторкою відділу регіональної мережі в соціально-політичній газеті "День", була спеціальною кореспонденткою російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

Під час поїздок на фронт стикалася з порушеннями прав людини в умовах бойових дій. Саме тоді вирішила перейти до громадського контролю за дотриманням правосуддя щодо подій війни. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

Працювала менеджеркою проєктів в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).

У 2019 році призначена Кабінетом міністрів України до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

У МІПЛ здебільшого відповідає за комунікативний напрям.

Напередодні Зеленський повідомив, що обрав кандидатуру і підготував указ про призначення військового омбудсмена.

У вересні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.