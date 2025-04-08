57% американців виступають проти нових мит Трампа — опитування

Понад половина американців не підтримує нові імпортні мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це свідчить опитуванням агентства Reuters/Ipsos.

Дані показали, що 57% респондентів виступають проти нових мит, навіть серед республіканців 25% не схвалює це рішення.

Згідно з триденним опитуванням, яке завершилося у неділю, 73% опитаних заявили, що протягом наступних шести місяців очікують зростання цін на товари повсякденного вжитку після набуття чинності нових мит.

Лише 4% вважають, що ціни знизяться, решта або не очікує змін, або не відповіла.

57% респондентів, серед них 25% республіканців, виступають проти нових мит.

Водночас 39% підтримують тарифи, а 52% погоджуються з аргументом Трампа, що інші країни користуються США у міжнародній торгівлі.

44% опитаних не згодні, що такі бар’єри стимулюватимуть виробництво в США, хоча Трамп часто наводить це як основну мету нових заходів.

Опитування було проведене онлайн по всій країні серед 1 027 дорослих американців, з похибкою близько 3 відсоткових пунктів.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.