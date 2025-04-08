США можуть втратити ланцюг поставок рідкісноземельних металів, якщо продовжуватимуть збільшувати мита на імпорт з Китаю.

Про це Суспільному розповів Девід Гардас, учасник проєкту аналітичного центру Sinopsis, що займається оглядом подій у Китаї.

За словами Гардаса, Китай домінує на світовому ринку рідкісноземельних металів. Країна видобуває та переробляє ці копалини.

"Ці копалини використовують не лише в електроавто, електронних приладах, мобільних телефонах, а й у війську. І в цьому відношенні для США дуже важливий Китай. Тому США може бути дуже, дуже важко отримати їх з інших місць", — сказав Гардас.

Він наголосив, що Китай може контролювати експорт цих металів, та скористається такою можливістю, якщо мита проти нього збільшуватиме США.

Раніше стало відомо, що Китай вже обмежив експорт рідкісноземельних металів до США. Список рідкісноземельних елементів, які обмежив уряд КНР, включає самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.

До цього матеріалу долучилась журналістка Суспільного Анастасія Кокалко.