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Україна оновила угоду про вільну торгівлю із Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном
ЕКОНОМІКАПОЛІТИКА

Україна оновила угоду про вільну торгівлю із Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном

Надія Собенко
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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Пресслужба Кабінету міністрів

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) — Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю", — написав він у Телеграм.

За словами прем'єра, новий документ включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, держзакупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. До угоди також додані нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля й сталий розвиток.

Угода також включає сучасні правила походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.

"Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дасть змогу зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки", — додав Шмигаль.

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