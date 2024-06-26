Україна і Канада оновили угоду про вільну торгівлю

Україна і Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю (CUFTA), яка посилює торговельну та економічну співпрацю. Вона набирає чинності з 1 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який обговорив переваги договору для країн із міністеркою з питань розвитку експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нґ.

За його словами, угода доповнена новими та оновленими розділами, зокрема щодо інвестицій, транскордонної торгівлі послугами, фінансових послуг, цифрової торгівлі тощо. Вона також може бути корисною для канадських компаній у відновленні української інфраструктури.

"Україна зацікавлена в залученні більшої кількості канадського бізнесу в ключові сектори, які будуть пріоритетними для інвестицій: нафто- й газовидобуток, відновлювана енергетика, малі модульні реактори, зелена металургія, логістика та транспорт, ІТ та цифровізація, сільськогосподарське виробництво тощо", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр також відзначив успішну співпрацю між CAMECO та "Енергоатомом".

"Фактично Канада стала нашим основним постачальником ядерного палива. Сподіваємося, що інші канадські компанії наслідуватимуть цей приклад", — сказав він.

Як повідомили у Мінекономіки, оновлена CUFTA зберігає умови доступу до ринку для товарів із Угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що оновлена CUFTA — перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення з російської окупації.

Загалом текст документа побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт з партнерами, які підтримують нашу торгову безпеку.