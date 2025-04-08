Армія США передислокує війська з Ясьонки в Польщі

Командування армії США в Європі та Африці (USAREUR-AF) оголосило про заплановане переміщення американської військової техніки та персоналу з Ясьонки, Польща, на інші об’єкти в країні.

Про це йдеться у повідомленні командування.

В USAREUR-AF зазначили, що ця передислокація є частиною ширшої стратегії оптимізації військових операцій США, підвищення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.

"Рішення передислокувати війська та обладнання відображає місяці оцінки та планування, тісно координовані з польською приймаючою стороною та союзниками по НАТО", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "важлива робота" зі сприяння військовій допомозі Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки спрощеного військового контингенту США. Польща та її союзники підтримуватимуть "надійну захисну інфраструктуру навколо цього важливого місця".

У Командуванні нагадали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році війська США встановили тимчасову присутність в Ясьонці.

"Це місце не є постійною польською військовою базою, але воно використовується США, НАТО та силами партнерів протягом трьох років. Тим часом армія США створила Гарнізон армії США в Польщі та більш надійні об’єкти на основі угод з приймаючою країною та значних інвестицій у ці об’єкти як від урядів Польщі, так і від США", — йдеться у повідомленні.

За даними NBC News, у Пентагоні розглядають пропозицію вивести до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи. Підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 000 військовослужбовців, яких адміністрація Байдена розгорнула у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною після повномасштабного російського вторгнення.

Станом на грудень 2024 року чисельність збройних сил США в Європі, включаючи постійно дислоковані сили, становила близько 80 000 військовослужбовців. Це включає ротаційне розгортання до двох бригадних бойових груп у Центральній та Східній Європі та близько 10 000 військовослужбовців у Польщі, включаючи 800 солдатів, направлених до бойової групи НАТО під проводом США.