NBC News: Пентагон хоче вивести до 10 тисяч військових зі Східної Європи

За даними джерел, високопосадовці Міністерства оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи.

Про це повідомляють NBC News з посиланням на шістьох американських і європейських чиновників.

Підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 000 військовослужбовців, яких адміністрація Байдена розгорнула у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною після повномасштабного російського вторгнення. Цифри все ще обговорюються, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом.

Внутрішні дискусії про скорочення американських військ у Румунії та Польщі відбуваються в той час, коли президент Дональд Трамп намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, відзначає медіа .

Шість американських і європейських чиновників розповіли NBC News про численні деталі цієї пропозиції, які раніше не повідомлялися. За словами європейських чиновників, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу.

Росіяни “оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру”, сказав старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Зазначається, що адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб європейські союзники брали на себе більше відповідальності за власну оборону, що дозволить Сполученим Штатам зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

Під час свого першого закордонного візиту на посаді міністра оборони Піт Гегсет у лютому в Брюсселі заявив, що “суворі стратегічні реалії не дозволяють Сполученим Штатам Америки зосереджуватися в першу чергу на безпеці Європи”. Замість цього, за словами Гегсета, Сполучені Штати зосередяться на захисті свого південного кордону і протидії Китаю.

Представник Пентагону не відповів на запит про коментарі.

“Президент постійно переглядає дислокацію і пріоритети, щоб переконатися, що він дотримується принципу “Америка понад усе”, — заявив речник Ради національної безпеки Брайан Г'юз в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати розгорнули близько 20 000 додаткових збройних сил у Європи. Станом на грудень 2024 року чисельність збройних сил США в Європі, включаючи постійно дислоковані сили, становила близько 80 000 військовослужбовців. Це включає ротаційне розгортання до двох бригадних бойових груп у Центральній та Східній Європі та близько 10 000 військовослужбовців у Польщі, включаючи 800 солдатів, направлених до бойової групи НАТО під проводом США.