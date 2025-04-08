Повітряні Сили: ППО збила 9 дронів

У ніч проти 8 квітня сили протиповітряної оборони збили 9 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Ще 31 безпілотник-імітатор не досяг цілей і був локаційно втрачений.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 8 квітня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 8 квітня 2025 року (із 19.00 7 квітня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська — РФ. та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська – РФ.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
- Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни.
- 31 безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина", — йдеться у повідомленні.