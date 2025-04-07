Reuters: Іран привів свою армію у стан підвищеної готовності

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підвищив бойову готовність Збройних сил країни через загрози з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Іран відкидає вимоги США про прямі переговори щодо своєї ядерної програми, попереджаючи сусідні країни, де розташовані американські військові бази, що вони можуть опинитися під ударом, якщо їх залучать до конфлікту, заявив високопосадовець іранської влади.

За словами співрозмовника, хоча Іран відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа провести прямі переговори, він готовий продовжувати переговори через посередництво Омана.

Іран також надіслав країнам, таким як Ірак, Кувейт, ОАЕ, Катар, Туреччина та Бахрейн, повідомлення, в якому зазначається, що будь-яка підтримка атаки США на Іран, зокрема використання їхнього повітряного простору чи території для американських військових операцій, буде вважатися "ворожим актом". Водночас, за словами джерела, це матиме серйозні наслідки для цих країн.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не має інформації про таке попередження, хоча визнало, що подібні меседжі можуть бути передані іншими каналами.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.