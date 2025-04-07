Суд у Росії скоротив термін ув’язнення американця Ґордона Блека

Суд у Владивостоці (Росія) зменшив на сім місяців термін ув'язнення сержанту армії США Ґордону Блеку, який був засуджений в Приморському краї за звинуваченням у крадіжці та погрозі вбивством.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Тюремний термін Блека скоротили до трьох років і двох місяців. Раніше, у червні 2024 року, його засудили до трьох років і дев'яти місяців.

Наприкінці жовтня 2024 року Гордон Блек заявив, що "не планує звертатися з проханням про звільнення, оскільки вважає за необхідне підкорятися російським законам". При цьому він висловив надію на можливість обміну.

7 травня 2024 року Гордон Блек, сержант армії США, був заарештований у Владивостоці за "крадіжку із заподіянням значної шкоди".

Військовий приїхав до Росії, щоб зустрітися з жінкою, з якою він познайомився під час служби в Південній Кореї. Згідно з даними агентства Associated Press, поїздка Блека не була погоджена з його командуванням, і він мав повернутися до США в штат Техас.

Стосунки американця Гордона Блека та росіянки Олександри Ващук

7 травня 2024 року журналісти "Радіо Свобода" знайшли у TikTok обліковий запис дівчини Блека, росіянки з Владивостока. Вони познайомилися і жили в Південній Кореї, потім розійшлися.

Її звуть Олександра Ващук, вона народилася у Владивостоці у 1992 році та приблизно з 2016 року жила у Південній Кореї. Гордон Блек з'являється у багатьох відео Ващук, причому кілька разів вона називає його "чоловіком".

У кількох роликах Блек фігурує у військовій формі армії США з нашивкою зі своїм ім'ям на грудях. Судячи з інших нашивок, він працював на посаді сержанта-інструктора у військовій академії Уайтмена, яка займається підготовкою сержантського складу для розквартированої в Південній Кореї 8-ї армії США.

Чи були Ващук та Блек офіційно одружені, встановити не вдалося. У січні 2022 року вона повідомила на своїй сторінці у Facebook про заручини, а вже через чотири місяці записала відео, в якому розповіла, що отримує повідомлення від родичів і знайомих "чоловіка" з застереженнями, що він може її покинути.

У 2023 році у пари сталася побутова сварка, після чого Ващук повернулася до Росії, це підтверджують дописи у соціальних мережах жінки. Чим саме Ващук займалася у Південній Кореї, зрозуміти з її облікових записів неможливо.