Американського військового заарештовано у російському Владивостоці. Що відомо

Наприкінці минулого тижня у Владивостоці (Росія) затримано громадянина США. Імовірно, йдеться про сержанта Гордона Блека. Його підозрюють у "крадіжці із заподіянням значної шкоди". 7 травня американця взяли під варту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

7 травня представник Первомайського районного суду Владивостока повідомив про арешт Гордона Блека, громадянина США, старшого сержанта армії США. У пресслужбі УМВС з Примор'я заявили, що Блек був заарештований у межах справи про крадіжку із заподіянням значної шкоди. Військовий приїхав до Владивостока для того, щоб зустрітися з жінкою, з якою він раніше познайомився в Південній Кореї.

"У заявниці вдома стався конфлікт зі знайомим. Після його відходу дівчина виявила зникнення коштів і звернулася за допомогою до поліції", — заявили у пресслужбі відомства.

У США згодом підтвердили затримання, але не назвали ім'я лише уточнивши, що військовий у момент арешту перебував у відпустці.

"Держдепартамент надає відповідну консульську підтримку військовослужбовцю в Росії", — заявила представниця армії США Синтія Сміт.

Associated Press з посиланням на кількох неназваних американських посадовців повідомляє, що 34-річний сержант Блек проходив службу в Південній Кореї й незабаром мав повернутися до США, в штат Техас. Виданню підтвердили, що військовослужбовця звинувачено у крадіжці, а до Росії він вирушив, щоб зустрітися зі своєю давньою подругою, з якою він раніше перебував у відносинах, поки служив у Південній Кореї. При цьому його поїздка не була погоджена з командуванням.

Кохання американця Гордона Блека та росіянки Олександри Ващук

Зазначається, що журналісти "Радіо Свобода" знайшли у TikTok обліковий запис дівчини Блека, росіянки з Владивостока. Вони познайомилися і жили в Південній Кореї, потім розлучилися. Її звуть Олександра Ващук, вона народилася у Владивостоці у 1992 році та приблизно з 2016 року жила у Південній Кореї. Гордон Блек з'являється у багатьох відео Ващук, причому кілька разів вона називає його "чоловіком".

У кількох роликах Блек фігурує у військовій формі армії США з нашивкою зі своїм ім'ям на грудях. Судячи з інших нашивок, він працював на посаді сержанта-інструктора у військовій академії Уайтмена, яка займається підготовкою сержантського складу для розквартированої в Південній Кореї 8-ї армії США. Ця академія розташована на території військової бази Хамфріс неподалік міста Пхентхек. Журналістам вдалося встановити, що деякі з роликів Ващук знімала біля одного із входів на цю базу.

Чи були Ващук та Блек офіційно одружені, встановити не вдалося. У січні 2022 року вона повідомила на своїй сторінці у Facebook про заручини, а вже через чотири місяці записала відео, в якому розповіла, що отримує повідомлення від родичів і знайомих "чоловіка" з застереженнями, що він може її покинути.

"Хлопці, я переслідую трошки інші цілі. Вам-то з вашим громадянством нема за що переживати. А ось... у мене трошки інші цілі", — каже Ващук, звертаючись до родичів "чоловіка".

З відео випливає, що Блек був одружений у США як мінімум двічі. Один із цих шлюбів підтверджується постами в акаунтах членів його родини у Facebook.

У 2023 році у пари сталася побутова сварка, після чого Ващук повернулася до Росії, це підтверджують дописи у соціальних мережах жінки.

Чим саме Ващук займалася у Південній Кореї, зрозуміти з її облікових записів неможливо. Пресслужба УМВС з Примор'я повідомила, що жінка там працювала, але що це могла бути за робота, журналістам встановити не вдалося, навіть подивившись близько ста її роликів у TikTok.

Згідно з базами даних, що втекли в мережу, Олександра Ващук у 2016 році працювала касиром в одному з ІП ​​у Владивостоці. Вона конфліктувала з матір'ю та у зв'язку з цим двічі зверталася до поліції. 2009 року Ващук викликала поліцейських у зв'язку з загрозою фізичної розправи, 2015-го – через завдані матір'ю тілесні ушкодження. Ймовірно, невдовзі після цього вона переїхала до Південної Кореї.