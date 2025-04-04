Трамп вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Іран готовий до прямих перемовин щодо своєї ядерної програми, попри офіційну позицію Тегерана, який у цьому питанні віддає перевагу посередницькому формату.

Про це він заявив журналістам під час спілкування з ними на борту літака Air Force One, передає Bloomberg.

"Забудьте про листи, вони не мають значення, я переконаний, що вони (іранська влада — ред.) прагнуть прямих переговорів", — висловив впевненість Трамп.

Ці слова пролунали після того, як Тегеран дав зрозуміти, що готовий до діалогу через посередників. Втім, лідер США наполіг, що особиста зустріч буде ефективнішою, оскільки дозволить пришвидшити переговорний процес і чіткіше визначити позиції сторін.

"Прямий діалог відбувається швидше, і ви краще розумієте опонента, ніж коли спілкуєтесь через посередників. Вони зараз у вразливому становищі, і я не хочу, щоб це тривало", — додав Трамп.

2 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі у телефонній розмові зі своїм нідерландським колегою Каспаром Велдкампом заявив, що Іран готовий до переговорів зі США на "рівних умовах", однак поки що виключно в непрямому форматі.

31 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вестиме прямих переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, але залишає можливість непрямих контактів через Оман.

Відносини США та Ірану щодо ядерної угоди

У 2015 році Іран та світові держави (США, ЄС, Китай, Росія) підписали ядерну угоду (JCPOA). Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

У 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, відновив санкції, а Іран почав збагачувати уран. Після приходу Джо Байдена у Білий дім США спробували відновити JCPOA, але переговори не дали результату. Іран вимагає зняття санкцій, США – повернення до угоди. Трамп знову погрожує військовими ударами, якщо Іран не піде на поступки.