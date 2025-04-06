Зеленський назвав причину, чому РФ не хоче перемирʼя у морі

Росія не погоджується на припинення вогню, оскільки хоче зберегти можливість бити з акваторії Чорного моря по українських містах і портах. Там РФ тримає ракетоносії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

У своєму зверненні він розповів про черговий комбінований ракетний удар, завданий російськими силами по Україні зранку 6 квітня. Зеленський, серед іншого, заявив, що Росія використовувала під час удару свої військові кораблі, що знаходяться в Чорному морі.

"У сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна і з якої частини моря стався цей запуск", — сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по українських містах та портах.

Після переговорів між делегаціями Росії та США, а також США та України в Саудівській Аравії Київ і Москва заявили про взаємну відмову від ударів по енергетичних об'єктах, а також висловили прагнення рухатися до перемир'я у Чорному морі.

Однак пізніше Росія заявила, що однією з умов морського перемир'я має стати часткове зняття санкцій, Вашингтон цю вимогу поки не виконав, а Київ вважає її неприйнятною.