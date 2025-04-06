Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО

Президент Володимир Зеленський доручив міністрам оборони Рустему Умєрову та закордонних справ Андрієві Сибізі активізувати контакти з партнерами щодо систем ППО.

Про це він сказав у зверненні.

"В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань два, і це саме ППО, саме "петріоти", і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі США, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор", — сказав президент.

За словами Зеленського, потрібне "відповідне бажання й відповідні рішення", щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії.

Він зазначив, що в сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому не йде на безумовне припинення вогню. Вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, портах", — сказав президент.

За словами Зеленського, припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство та постачання продовольства морем, йдеться передусім про загальну безпеку й про наближення миру.

"Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати", — сказав він.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.