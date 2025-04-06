Повітряні Сили: ППО збила 13 ракет і 40 дронів

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку 6 квітня повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — РФ);
- 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська обл. — РФ);
- 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ; Чауда — Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";
- 40 ударних БпЛА типу Shahed.
- 53 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина", — йдеться у дописі.