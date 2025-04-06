Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. За минулий тиждень проти українських міст і сіл РФ випустила понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки — цієї ночі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у неділю, 6 квітня.

“Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях”, — наголосив Зеленський.

Він відзначив, що кількість повітряних атак зростає. За словами Зеленського, так Росія показує свої справжні наміри — продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

“Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках… Такі атаки — відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля”, — додав президент.

За словами Зеленського, кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, що Росія збирається далі воювати й убивати.

“Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру”, — заявив Зеленський.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.