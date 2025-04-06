Повітряні Сили: протягом тижня ППО знищила понад 480 повітряних цілей. Яких саме

Протягом тижня (з 31.03.25 по 06.04.25) протиповітряною обороною Cил оборони знищено 481 повітряну ціль.

Про це у неділю, 6 квітня, інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Серед знищених упродовж тижня повітряних цілей:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крилатих ракет "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

257 ударних БпЛА типу Shahed;

106 розвідувальних БпЛА;

103 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж тижня здійснила близько 100 літаковильотів, зокрема:

понад 50 — на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 30 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по російських позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів.

Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

За тиждень підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 944 бойові вильоти, з них:

837 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

107 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати росіян орієнтовно склали:

понад 35 осіб;

6 укриттів;

4 одиниці автомобільної техніки.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.