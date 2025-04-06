Сибіга: "Настав час посилити тиск на Москву"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російський повітряний удар по Україні у неділю, 6 квітня, заявив, що єдиною відповіддю Росії на пропозиції США щодо повного припинення вогню досі був запуск нових ракет, безпілотників і бомб проти України та її народу.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

“Ще одна масована російська повітряна атака по всій Україні сьогодні вранці. Балістичні ракети над Києвом та іншими містами, рої ракет і безпілотників у багатьох регіонах, а також авіаційна бомба на багатоповерховому житловому будинку в Куп'янську, в результаті чого постраждали мирні жителі”, — написав Сибіга.

За його словами, “настав час посилити тиск на Москву”.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Київ дронами і ракетами, спалахнули пожежі у Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах. Одна людина загинула, троє — поранені.