Конгресмен-демократ готує подання на імпічмент Трампу

Конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів висуне подання на імпічмент президенту США Дональду Трампу. Про це Грін заявив протестувальникам на антитрампівському мітингу у Вашингтоні у суботу, 5 квітня.

Про це пише видання The Hill.

Грін заявив, що Трамп “не заслуговує” обіймати посаду глави виконавчої влади.

“Нам потрібен Сенат, який засудить його цього разу, і я хочу, щоб ви знали, від мого серця я розумію, що він Голіаф. Він Голіаф. Він має контроль над генералами в армії. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, друзі мої, на кожного Голіафа є Давид”, — сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу “Руки геть!” у Вашингтоні в суботу.

“І я хочу, щоб ви знали, пане президенте, цей Давид збирається висунути проти вас подання на імпічмент протягом наступних 30 днів… Я прийду по вас. Пане президенте, цей Девід прийде за вами”, -— заявив техаський демократ.

Грін, який близько двох місяців тому пообіцяв висунути Трампу звинувачення в імпічменті, заявив, що Трамп “не заслуговує на посаду”, яку він обіймає.

“Вам не можна довірити свободу і справедливість для всіх. Вам не можна довірити управління народом від народу для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог”, — сказав Грін.

5 лютого Грін заявив під час виступу в Палаті представників, що подасть статтю про імпічмент проти Трампа після того, як головнокомандувач запропонував США захопити Сектор Гази.

Раніше Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого терміну перебування Трампа в Білому домі.

Мільйони людей взяли участь у акціях протесту "Руки геть!" проти президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска у суботу, 5 квітня. Вони відбулися в усіх 50 штатах та низці країн світу.