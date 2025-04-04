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Атаки росіян на Запоріжжі, в Часовому Яру, Торецьку та біля Покровська. Тиждень на фронтах
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Атаки росіян на Запоріжжі, в Часовому Яру, Торецьку та біля Покровська. Тиждень на фронтах

Суспільне
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Українські військовослужбовці встановлюють вибухівку на ударному безпілотнику "Вампір"
Українські військовослужбовці встановлюють вибухівку на ударному безпілотнику "Вампір" на передовій поблизу Часового Яру у Донецькій області, 31 березня 2025 року. AP/Oleg Petrasiuk

Росія підтягує штурмові підрозділи на Запоріжжі, намагається прорватися в Покровськ, атакує в Торецьку, Часовому Яру та посилює тиск на Купʼянському напрямку. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цій ділянці фронту росіяни наступають у напрямку Липців та східніше — біля Вовчанська.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На північному сході від Купʼянська армія РФ атакує поблизу Красного Першого, Кам’янки, в районі Дворічної, де росіяни намагаються перекидати техніку і військових через річку Оскіл, та неподалік Западного і Кіндрашівки. На південний схід від міста Сили оборони відбивають штурми біля Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакують в районах Зеленого Гаю, Копанок, Новоєгорівки, Греківки, Катеринівки, в напрямках Нового, Зеленої Долини й Колодязів (все — на північному сході від Лимана).

Сіверський та Краматорський напрямки

На Сіверськ армія РФ наступає з північного сходу — поблизу Білогорівки, зі сходу — біля Верхньокам’янського та з півдня — неподалік Виїмки.

Далі на південний захід — бої в Часовому Яру та навколо нього. На півночі від міста — поблизу Григорівки, на півдні — у напрямку Предтечиного. Ще далі на південь Сили оборони відбивають атаки неподалік Курдюмівки.

Торецький та Покровський напрямки

В Торецьк російські військові частково намагаються пробиратися підземними комунікаціями. Бої тут в самому місті, на півночі від нього — у бік Дачного і Диліївки, та західніше Торецька — у напрямку Щербинівки й Леонідівки.

Покровський напрямок 4 квітня 2025
Покровський напрямок, 4 квітня 2025 року. Графіка: Суспільне

Далі на південний захід армія РФ атакує в районі Покровська. На сході від міста бої біля Пантелеймонівки, Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки й Проміню, на півдні — поблизу Лисівки, Зеленого, Шевченко і Піщаного. Західніше Покровська росіяни штурмують неподалік Котлиного, Удачного й Успенівки. Південніше на цьому напрямку Сили оборони відбивають атаки біля Котлярівки, Троїцького, Горіхового й Андріївки.

Південь

На півдні Донеччини — бої поблизу Костянтинополя, в напрямку Розливу, неподалік Дніпроенергії, Бурлацького, Привільного, Новосілки та в бік Новополя.

На Запоріжжі росіяни наступають біля Щербаків і Малих Щербаків, Лобкового, Степового і Кам’янського. В районах останніх двох населених пунктів армія РФ збирає додаткові підрозділи.

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