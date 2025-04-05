Генштаб ЗСУ спростовує "14 атак" на російську енергетику

У суботу, 5 квітня, Міноборони Росії заявило про те, що ЗСУ здійснили за добу 14 атак на енергетичну інфраструктуру РФ, Генеральний штаб Збройних сил України заперечує.

Про це Генштаб написав у соцмережах у відповідь на допис російського оборонного відомства.

Росія 5 квітня звинуватила українську владу у порушенні 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики. Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що той погодився на 30 днів паузи в атаках на енергетику.

Генштаб ЗСУ спростовує, що Сили оборони України порушували домовленості, називає такі заяви фейком: "Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців. (...) Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії".

Про що домовилась делегація США під час окремих переговорів з Україною та РФ

Під час переговорів у Саудівській Аравії делегація США окремо домовилась з українською та російською сторонами виключити "застосування сили" проти комерційних суден у Чорному морі. Також є домовленість про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Ер-Ріяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який головував під час зустрічей з американцями в Ер-Ріяді, заявив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися "порушенням духу" цієї домовленості, порушенням зобов’язань забезпечити свободу судноплавства та загрозою національній безпеці України.

За його словами, в такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.