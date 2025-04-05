Вночі 5 квітня ударні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували підприємство "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області Росії. Наразі завод зупинив свою роботу.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській спецслужбі.

За словами наших співрозмовників, "Промсинтез" є одним з провідних у РФ та країнах СНД виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт, грануліт).

Джерела стверджують, що у результаті дронової атаки на цьому підприємству зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною військово-промислового комплексу та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — наголосив наш співрозмовник.

Вранці 5 квітня губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев повідомляв, що у Чапаєвську одне з підприємств регіону було атаковано безпілотниками, через що там виникла пожежа.