Сирський повідомив, як розвиваються оптоволоконні технології в ЗСУ

На лінії зіткнення вже залучені українські дрони на оптоволокні, які можуть уражати цілі на відстань до 20 км. За березень БпЛА Сил оборони України влучили по 77 тисячах російських цілей.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 квітня написав у Facebook.

"Продовжуємо нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті", — ідеться в дописі.

Також Сирський, посилаючись на віти Сил безпілотних систем, розказав, що за минулий місяць, березень 2025 року, за допомогою безпілотників різних типів Збройні сили України вразили та знищили понад 77 тисяч цілей російської армії. Це на 10% більше, ніж у лютому, додав головком.

За його словами, ЗСУ впроваджує нові системи радіоелектронної боротьби — збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії.

В ніч на 5 квітня безпілотники атакували промислове підприємство в Чапаєвську Самарської області Росії. Там виникла пожежа. Також дрони атакували підприємство у Мордовії.