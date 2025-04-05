Укрзалізниця відновила ще низку онлайн-сервісів після кібератаки

Укрзалізниця після російської кібератаки відновила ще низку своїх онлайн-ресурсів для користувачів.

Про це у Telegram повідомила пресслужба компанії.

Там розповіли, що користувачам знову доступні:

сайт замовлення пасажирських сервісів;

сайт зручних розкладів та стикування для повернення додому залізницею;

сайт Київської кільцевої електрички;

сайт з розкладами приміських поїздів.

Крім цього відновлено роботу ресурсів для допомоги залізничникам:

сайт для ветеранів та ветеранок-залізничників;

сайт програми "Залізна родина" — допомога залізничникам, постраждалим від війни.

1 квітня УЗ відновила інтеграцію із застосунком Міноборони "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

3 квітня, у застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки. В акаунтах пасажирів з'явилися відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки.

Кібератака на Укрзалізницю

23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі. За даними перевізника, не працював застосунок УЗ для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також не було можливо купити квитки через сайт. Не працювали замовлення додаткових послуг онлайн. Національний перевізник пояснював, як придбати чи здати квитки.

24 березня в Укрзалізниці заявили, що онлайн-системи компанії зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

29 березня в Укрзалізниці повідомили, що онлайн-сервіси з продажу квитків працюють "стабільно".