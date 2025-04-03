У застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки. Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки.

Про це у четвер, 3 квітня, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:

зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;

натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

натиснути кнопку "Завантажити PDF-квиток" та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

Укрзалізниця рекомендує всім пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача.

Кібератака на Укрзалізницю

23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі. За даними перевізника, не працював застосунок УЗ для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також не було можливо купити квитки через сайт. Не працювали замовлення додаткових послуг онлайн. Національний перевізник пояснював, як придбати чи здати квитки.

24 березня в Укрзалізниці заявили, що онлайн-системи компанії зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

29 березня в Укрзалізниці повідомили, що онлайн-сервіси з продажу квитків працюють "стабільно".