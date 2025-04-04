Укрзалізниця повернула в застосунку "залізні обіймашки"

Укрзалізниця повернула користувачам застосунку всі накопичені бонуси та досягнення, які тимчасово зникли через російську кібератаку.

Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомила пресслужба залізничного перевізника.

Повідомляється, що “залізні обіймашки” повернулися в акаунти у застосунку.

“А ще — ми додатково нарахували +10 000 обіймашок та ексклюзивну нагороду кожному з вас на знак нашої вдячності за розуміння та підтримку залізничників у складний для нас момент”, — йдеться у повідомленні.

Знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні обіймашки, повернуться трохи згодом, зазначили в Укрзалізниці.

Напередодні, 3 квітня, у застосунок Укрзалізниці повернулися втрачені раніше квитки. В акаунтах пасажирів з'явилися відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки.

Кібератака на Укрзалізницю

23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі. За даними перевізника, не працював застосунок УЗ для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також не було можливо купити квитки через сайт. Не працювали замовлення додаткових послуг онлайн. Національний перевізник пояснював, як придбати чи здати квитки.

24 березня в Укрзалізниці заявили, що онлайн-системи компанії зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

29 березня в Укрзалізниці повідомили, що онлайн-сервіси з продажу квитків працюють "стабільно".