Росіяни пропонують угоду про корисні копалини США — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як представники Росії намагаються домовитись про зняття санкції з РФ. За його словами, вони пропонують угоду про корисні копалини США.

Про це він розповів на брифінгу із журналістами 4 березня.

За словами Зеленського, Україна слідкує за візитами представників РФ до інших країн. Так від відповів на питання про те, що відомо Україні про візити Кирила Дмітрієва до США.

"На мою думку, економіка РФ залежить від європейських санкцій. А Європа не буде знімати санкції. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки не підуть на зняття санкцій, а навпаки, зроблять кроки щодо посилення. Щоденні атаки, атака балістична сьогодні (по Кривому Рогу — ред.) — доказ, що потрібні сильніші санкції", — наголосив президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що росіяни намагаються повернути 300 млрд заморожених російських активів у Європі.

"Це їхнє головне питання. Нам відомо всі деталі, як вони пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну. Щоб вивести ці кошти. Але ці гроші заморожені в Європі, і Європа не збирається їх віддавати руським. Це важливо, і це одна із причин, чому піднімаються питання на Близькому Сході та в США представниками Кремля про санкції. Всі санкції достатньо публічні, і ми сприймаємо питання трьохсот мільярдів як можливість хитрого хабаря," — сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз залишить знерухомленими російські заморожені активи, доки Росія не припинить війну проти України.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн "Групи семи" (G7) погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділить майже 3 млрд через механізм G7.