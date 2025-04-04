Українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через тарифи Трампа

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через мито на імпорт для України у розмірі 10%, вважають у Європейській Бізнес Асоціації.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

За словами заступниці директорки ЄБА Світлани Михайловської, мито у розмірі 10% — це додаткове мито на металургійну продукцію, яке додасться до вже введеного США 25%.

"Разом з чинним антидемпінговим митом і у випадку застосування ще +10% нового мита це може бути болісним для виробників металургійної продукції", — сказала Михайловська.

Світлана Михайловська також зазначила, що переорієнтація на інші ринки теж може бути проблемною – адже на них може збільшитися кількість учасників і зрости конкуренція через нові американські мита.

Якщо Євросоюз не продовжить пільги для українського експорту, та поверне квоти — це вдарить по українській металургійній промисловості, яка сильно постраждала під час війни, повідомила Михайловська.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що введені США тарифи на імпорт з України у розмірі 10% — це "некритично" для економіки України. Україна планує домовитись із США окремо щодо мит.