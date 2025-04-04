Танкер Andaman Skies з російською нафтою, якому індійська влада не дозволила заходити в порт Вадінара, переправляє сировину на інше судно для завершення доставки.

Про це повідомляє Reuters.

Танкер переправляє вантаж сирої нафти на судно Ozanno під прапором держави Сан-Томе і Принсіпі. Очікується, що судно доставить вантаж наступного тижня у Вадінар, повідомили джерела агенства.

Минулого тижня, 28 березня, портова влада заборонила 20-річному Andaman Skies зайти в індійський порт Вадінар, оскільки воно не має відповідного сертифікату, що вимагають правила заходу в індійські порти для суден, яким більше 20 років.

Andaman Skies та Ozanno підпадають під антиросійські санкції Великої Британії та Європейського Союзу, проте не під санкції США та ООН. Індія дотримується саме санкцій ООН, пише Reuters.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, на яку припадає близько 35% її імпорту нафти у 2024 році. Індійські нафтопереробні заводи купують російську нафту на умовах поставки, при цьому продавець організовує доставку, страхування та інші послуги.