Саміт НАТО в Гаазі: Нідерланди очікують на участь Зеленського

Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 червня. Також країна вимагає від союзників з Альянсу збільшення підтримки України та підвищення міжнародного тиску на Росію заради встановлення миру.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив у Брюсселі 4 квітня, відповідаючи на питання "Європейської правди".

"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", – заявив Вельдкамп.

За його словами, обговорювати можливі результати червневого саміту НАТО зарано, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".

"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець – і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах", – сказав глава МЗС Нідерландів.

За його словами, подібну тактику бачили на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі, коли РФ прив'язувала до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу.

“Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього. Ми вважаємо, що зараз нам потрібно більше тиснути на Росію, і нам треба максимально підтримувати Україну", — сказав Вельдкамп.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив журналістам у Брюсселі, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні.