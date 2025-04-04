Саміт НАТО в Гаазі: Нідерланди очікують на участь Зеленського

Нідерланди очікують побачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 червня. Також країна вимагає від союзників з Альянсу збільшення підтримки України та підвищення міжнародного тиску на Росію заради встановлення миру.
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив у Брюсселі 4 квітня, відповідаючи на питання "Європейської правди".
"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", – заявив Вельдкамп.
За його словами, обговорювати можливі результати червневого саміту НАТО зарано, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".
"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець – і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах", – сказав глава МЗС Нідерландів.
За його словами, подібну тактику бачили на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі, коли РФ прив'язувала до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу.
“Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього. Ми вважаємо, що зараз нам потрібно більше тиснути на Росію, і нам треба максимально підтримувати Україну", — сказав Вельдкамп.
Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив журналістам у Брюсселі, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні.
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