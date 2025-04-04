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Сікорський: Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі
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Сікорський: Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі

Олена Богданьок
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Сікорський: Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі
Президент США Дональд Трамп махає рукою на прощання, піднімаючись на борт літака Air Force One під час відльоту з міжнародного аеропорту Гаррі Рейда в Лас-Вегасі, штат Невада, 25 січня 2025 року. Getty Images/MANDEL NGAN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський журналістам у Брюсселі в п'ятницю, 4 квітня, передає Reuters.

За словами Сікорського, Трамп залишається відданим статті 5 НАТО про взаємну оборону і буде присутній на саміті НАТО в Гаазі в червні, відзначає агенція.

Політика безпеки Трампа підірвала впевненість Європи в тому, що Сполучені Штати прийдуть їй на допомогу в разі нападу, що змусило декого поставити під сумнів відданість Вашингтона принципу взаємної оборони, додає Reuters.

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