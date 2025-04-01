"Якщо почитати російські телеграм-канали, то нас уже сто раз убивали. А ми що? — Почитали, пожартували й далі готуємось до вильоту. Треба ж нові подарунки на лівий берег нести, щоб вони там не розслаблялися", — розповідає боєць з позивним "Лівша" 40 окремої бригади берегової оборони.

Ми зустрічаємось у Херсоні березневого вечора, перед його виїздом на бойові позиції. Віднедавна "Лівша" — командир відділення, який працює на дронах-бомбардувальниках типу "Кажан". Такі безпілотники переважно використовують для знищення укриттів піхоти. Через руйнівну силу та загрозливий гул у небі російські військові прозвали цей дрон "Баба Яга".

Суспільне продовжує серію фоторепортажів про роботу бригад берегової оборони на Херсонщині. Разом із кількома підрозділами першого батальйону 40 ОбрБО ми побували на нічному виїзді з екіпажем "бомбера" та спостерігали за піхотинцями, які вчилися десантуватися з човнів і займати позиції після перетину річки.

"Вони масово лізуть"

Підготовка до бойового вильоту "Кажана" може займати від кількох годин до кількох днів. На ефективність такого дрона впливає багато факторів, кажуть військові. Від технічної справності й потрібних боєприпасів, до погодних умов, роботи розвідки й обстановки перед самим вильотом.

Саме через обстановку — активність російських крил-розвідників над Херсоном, наш виїзд переносився кілька разів протягом доби.

"Дуже вони нас не люблять і постійно шукають. От побачите, якщо засічуть, буде летіти туди все. Можуть і КАБ не пожаліти", — каже "Лівша", не відриваючи очі від планшета, на якому видно "Орлан" і ZALA — ворожі безпілотники, що патрулюють небо саме в тому напрямку, куди ми маємо рухатися.

В затяжних перекурах перед стартом хлопці згадують історії зі служби. Усі бійці в цьому екіпажі — з півдня. "Лівша" пішов до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку був у лавах місцевого формування добровольців, допомагав Збройним силам зупиняти російські колони, що сунули на Миколаїв з уже окупованої Херсонщини. У 2023 році "Лівша" потрапив у 123 бригаду ТрО, а звідти у нещодавно сформовану 40 ОБрБО.

Військовослужбовець 40-ї окремої бригади берегової оборони з позивним "Лівша" готується до бойового виїзду його підрозділу, Херсонщина, березень 2025 року. "Лівша" пішов до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку добровольцем, потім — Тероборона, нині — морська піхота. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Про ситуацію у своїй смузі бійці говорять, що вона контрольована. Широка річка не дозволяє непомітно здійснити великі маневри. Однак невеликі групи російської піхоти постійно пересуваються на островах.

"Вони масово лізуть. Якась частина закріпляється, формують нові спостережні пункти, пересуваються ближче до нашого берега. Наша робота — виявляти й знищувати такі пункти, "розбирати" бліндажі й човни", — пояснює "Лівша".

Підрозділ 40-ї бригади морської піхоти прямує на бойову позицію для роботи з нічним бомбером, Херсонщина, березень 2025 року. Через активність російських крил-розвідників над Херсоном цей виїзд переносився вже кілька разів. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Кацапи штурмували нас на острові"

Через кілька годин нам все ж вдається дістатися позиції. Тут усе відбувається оперативно: вигрузка дрона та іншого обладнання, встановлення зв’язку через Starlink, підключення батарей і фіксація боєприпасу до "Кажана". Після цього — знову очікування, узгодження з пунктом управління. Треба, щоб бомбардувальнику не заважали дружні РЕБи, а це — поширена ситуація, кажуть військові.

Військовий 40 ОБрБО з позивним "Шустрий" дістає нічний дрон "Кажан", яким його підрозділ працюватиме по російських позиціях на Херсонщині, березень 2025 року. На ефективність дрона впливає багато факторів: від технічної справності й боєприпасів, до погодних умов та роботи розвідки. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Катана", "Шустрий" і "Лівша" в бліндажі на бойовій позиції готуються до роботи з нічним безпілотником, Херсонщина, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Боєць першого батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони з позивним "Катана" готує до бойового вильоту дрон-бомбардувальник "Кажан", Херсонщина, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військові прикручують вибухівку до нічного ударного дрона "Кажан", Херсонщина, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Боєць з позивним "Катана" — родом із Миколаївщини. У 2014 році служив за контрактом у 36 бригаді морської піхоти. У 2022-му потрапив до 123 бригади ТрО, де був кулеметником. Воював за Херсон, Снігурівку. А після звільнення правобережжя не раз побував на островах, тому знає, як важко утримувати позиції в цій місцевості.

"До підриву Каховської ГЕС кацапи штурмували нас на Білогрудовому острові. Тоді двох наших втратили "двохсотими", були плотні стрілецькі бої, ми вибивали їх із хат. Коли почалося підтоплення, побачили, що їх там десятки, на деревах сиділи, тонули", — згадує "Катана".

В роті ударних безпілотних комплексів першого бату він служить близько року. Каже, подобається ефективність підрозділу, адже одразу бачиш результат роботи.

Військовослужбовець першого батальйону 40 ОБрБО з позивним "Катана" в бліндажі на бойовій позиції на Херсонщині, березень 2025 року. Війна для "Катани" почалась ще у 2014-му у складі морської піхоти. Після повномасштабного вторгнення він долучився до Тероборони. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Три скиди по цілях

Нарешті усе готове до вильоту і пілот "Кажана" з позивним "Шустрий" натискає на пульті кнопки старту. З укриття чути гул гвинтів. "Кажан" на декілька секунд зависає з вибухівкою над нами й відлітає в сторону противника.

"Найважче контролювати дрон, коли його починають давить РЕБами з усіх сторін. Вирвати його із цього положення, стабілізувати. Тоді буває аж руки трусяться", — пояснює "Шустрий".

Пілот "Кажана" з позивним "Шустрий" керує дроном, Херсонщина, березень 2025 року. У випадку, якщо на безпілотник починає діяти РЕБ ворога, "Кажан" може самостійно, без пілота, дійти до цілі по раніше заданих координатах. Суспільне Новини/Іван Антипенко

На моніторі видно, як борт перетинає Дніпро, наближається до російських позицій. В цей час ми втрачаємо відеосигнал — діє ворожий РЕБ. Однак це не має вплинути на виконання завдання. "Кажан" самостійно йде до цілі по визначених координатах. На місці дрон скидає вибухівку і повертається.

На стрімі від іншого підрозділу видно розрив, після якого кілька російських солдатів починають бігати довкола позицій.

"Схоже, когось там прих*ярило, шукають "трьохсотого". Або якесь майно рятують. Просто так на місце підриву вони б не бігли", — коментує трансляцію "Лівша".

Військовий 40 ОБрБО біля газового обігрівача в бліндажі на позиції на Херсонщині, березень 2025 року. Батарея нагріває приміщення, а також підтримує потрібну температуру для зберігання частин ударного безпілотника. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Шустрий" заходить в бліндаж на бойовій позиції підрозділу ударних дронів на Херсонщині, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Боєць 40 ОБрБО готує боєприпас до "Кажана" на бойовій позиції на Херсонщині, березень 2025 року. Якщо дрон відпрацює вдало, то, за умов гарного звʼязку, на моніторі військові побачать момент вибуху. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Лівша" накручує боєприпас і готує "Кажан" до нічної роботи по російських позиціях на Херсонщині, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Остання перевірка до готовності на бойовій позиції. "Лівша" оглядає "Кажан", Херсонщина, березень 2025 року. Ще одна важлива річ в нічній роботі з бомбардувальниками — не потрапити випадково на дружні РЕБи. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Тим часом "Кажан" повертається на точку злету. Хлопці повторюють процедуру: встановлюють батареї, вішають вибухівку і бомбер відправляється на нову місію.

"Буває, швидко відпрацюєш — і назад. А буває цілу ніч борешся не тільки з противником, а і з погодою, РЕБами, ще якимись перешкодами. Ну, мінімум сьогодні ми виконали: три скиди по визначених цілях. Плюс суміжники додали їм з артилерії та скидами з Мавіка", — підсумовує роботу "Катана".

Після того, як "Кажан" повертається на точку злету, військові ще раз кріплять на нього батареї та вибухівку, щоб відправити бомбер на нову місію, Херсонщина, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий ударного взводу 40-ї окремої бригади берегової оборони на бойовій позиції на Херсонщині, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

В Херсон повертаємось на світанку, швидко проїжджаючи дорогою, яку часто атакують російські FPV-дрони. Але цього разу все минає спокійно.

Нічна дорога на Херсонщині, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Вчимося ставати морпіхами"

У складі Корпусу морської піхоти бригади берегової оборони діють відносно недавно. Специфіка і місця їхнього застосування зрозумілі з самої назви. Це і механізовані з’єднання для роботи на суші, і участь в операціях на воді.

В гостях у 40 бригади берегової оборони цього разу ми мали змогу подивитися елементи навчань десантування з човнів, орієнтування та закріплення бійців на місцевості.

"Спочатку зробили трек-маршрут. Провели інструктаж, відмітили контрольні точки, на яких бійці повинні доповідати по прибуттю. Вони рухаються в трьох групах. Наш пілот спостерігає, як вони пересуваються, чи вдало маскуються, як реагують на скиди гранат", — розказує військовослужбовець 40 ОбрБО з позивним "Суба".

Військові спускають на воду човен, який, за легендою навчань, виконуватиме поставлене завдання. Південь України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Боєць 40-ї окремої бригади берегової оборони під час навчань на човнах на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Працювати на воді в повному екіпіруванні, десантуватися з човнів і переміщуватися плавнями непросто навіть у навчальних умовах у світлу пору доби. Густий очерет застилає усе під ногами й перед очима. Ступаєш і не знаєш, що попереду: вода, корчі, болото.

За словами "Суби", основна ціль таких тренувань — навчитися, як поводити себе на островах, маскуватися в різній місцевості, адже тут, на півдні, бійці мають бути готові виконувати завдання і на суші, і на воді, і в небі.

Військовослужбовець 40 ОбрБО з позивним "Суба" під час навчань на човнах на півдні України, березень 2025 року. "Суба" раніше обороняв Київ, Авдіївку, Мар’їнку, Курахове, Торецьк, та брав участь у боях на Запоріжжі. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Про свій службовий шлях "Суба" каже з посмішкою: "Ми давно в цьому бізнесі". Він починав з оборони Києва, далі була Авдіївка, Мар’їнка, Курахове, Торецьк, Запорізька область.

"В принципі, до війни звикаєш за три роки. Міняється тільки ландшафт. Раніше з бійниці бліндажа було видно терикони та посадки, а тепер — воду і противника на тому березі. Ми вчимося ставати морпіхами, накладаємо попередній досвід у сухопутних військах, і так шукаємо кращі варіанти вирішення задач", — говорить замкомбата.

Військовий одягає літній маскувальний одяг перед початком тренувань на човнах на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий 40 ОБрБО з позивним "Заєць" (ліворуч) готується до навчань, березень 2025 року. Військові відпрацьовуватимуть у південних ландшафтах навички швидко десантуватися та займати позиції після того, як форсують водойму. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Боєць у маскувальному одязі з автоматом пливе у човні під час водних навчань для морпіхів на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Човен з військовими з 40-ї бригади берегової охорони прямує на точку висадки групи, березень 2025 року. Працювати на воді в повному екіпіруванні непросто навіть вдень у навчальних умовах. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий у бойовому екіпіруванні біжить в густому очереті — це частина навчань для морпіхів, яким треба опановувати навички ведення бою у складних умовах, щоб потім застосовувати їх у протистоянні з росіянами на островах поблизу Херсона. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Вони не відмовилися від ідеї повернути Херсон"

Ситуацію на островах він описує як "перетягування каната". Якісь території контролюють росіяни, але під постійним вогнем ЗСУ. Інші прибережні ділянки та окремі позиції на лівому березі Дніпра залишаються за українськими військами. Проте ситуація може змінитися швидко, зокрема через те, що противник постійно наступає малими групами.

"Чим ближче ворог до нашого берега, тим простіше їм зробити плацдарм для наступальних дій. Я б не сказав, що вони відмовилися від ідеї повернути Херсон. Нещодавно ми чули такі новини й в медіа. Готуємось до різних сценаріїв, але поки серйозних рухів не спостерігаємо. В основному працюють дрони та артилерія… Якщо піхотинцю довелося вступати в стрілецький бій, значить ми не допрацювали", — каже "Суба" про обстановку на напрямку.

Група морпіхів готується висаджуватись на берег під час навчань на човнах на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий біжить очеретяними зарослями після висадки його групи з човна під час навчань з водними перешкодами на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Дрон Mavic висить над групою військових з 40-ї бригади берегової оборони, які тренуються у польових умовах на півдні України, березень 2025 року. Бійці запускають начебто ворожий безпілотник, щоб інша група, яка тренує маневрування річкою і висадку знаходилася в майже реальних умовах бою. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий прикріпляє навчальну гранату на дрон, яку скидають по піхотинцях під час навчань. Південь України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

"Хочеться на човнах рибалити, а не в засідки з автоматами"

"Тут, на Херсонщині, багато дронів, найбільша небезпека від них, важко сховатися. Якщо зрозумів, що скид, у тебе є кілька секунд, щоб відбігти. От сьогодні якраз моделюємо таку ситуацію на островах", — каже військовий із позивним "Заєць", знімаючи з себе маскувальну кікімору після повернення з навчальної висадки на острів.

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ під час навчань на півдні України, березень 2025 року. Військові відпрацьовують навички швидко десантуватися. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Морпіхи перетинають річку під час навчань на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Військовий 40 ОБрБО із позивним "Заєць" у маскувальній кікіморі у зарослях очерету під час навчань морпіхів на півдні, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Він служить з жовтня минулого року. Встиг побувати на Сумщині та Донеччині. Має рідню в Голій Пристані, що на окупованому лівобережжі Херсонської області. Боєць каже, що дуже хотів би повернутися в ті місця.

"Тут же зовсім поряд. Отак по річці — і в Гопрах. Хочеться, щоб усе це швидше закінчилося, щоб на човнах рибалити, а не в засідки виходити з автоматами. Не знаємо, чи буде якесь перемир'я, поки що це схоже на байки. Але отак залишати, як хоче Росія, віддати їм усе — це неправильно", — говорить "Заєць".

Військовослужбовець 40 ОбрБО "Суба" (праворуч) з пресофіцером бригади Павлом Колотвіним після завершення дня навчань на човнах для бійців бригади на півдні України, березень 2025 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Морпіхи 40-ї окремої бригади берегової оборони під час навчань на півдні України, березень 2025 року. Позашляховик Humvee витягує з води човен, на якому групи бійців тренували десантування. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Матеріал виготовлено за сприяння Міжнародного Фонду Страхування Журналістів від Асоціації "Незалежних Регіональних Видавців України”, що є складовою програми підтримки Voices of Ukraine, яку координує European Centre for Press and Media Freedom. Voices of Ukraine реалізується у межах Ініціативи Hannah-Arendt-Initiative і фінансується German Federal Foreign Office. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією