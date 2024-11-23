Розвідка Сполучених Штатів частково розсекретила звіт, у якому йдеться про вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів очільника Кремля Володимира Путіна. У документі також згадується отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на звіт американської Національної розвідки, який частково розсекретили на запит журналістів.

У документі перераховується низка схожих убивств. Розвідка вважає, що до них причетні російські спецслужби, а санкціонував їх особисто російській лідер Володимир Путін.

Вказується, що ціллю Кремля є "політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою".

У звіті також зазначається, що "яскравим прикладом" є експрезидент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

"Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом", — йдеться у звіті американської розвідки.

Також у доповіді йдеться підрив автомобіля одного з екскерівників Ічкерії Зелімхана Яндарбієва. Серед інших пов'язаних із Москвою вбивств — отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні 2006 року, бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм будинком у Великій Британії у 2012 році.

Крім цього у звіті також вказують, що Володимир Путін, ймовірно, дозволив лідеру Чеченської Республіки Рамзану Кадирову вбивати чеченців за кордоном.

У документі Національної розвідки США також зазначається, що Москва систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. На думку експертів розвідки, такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.