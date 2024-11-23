Генсекретар НАТО зустрівся з обраним президентом США

У п'ятницю, 22 листопада, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида.
Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Зазначається, що Рютте та Трамп обговорили "низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс".
Генеральний секретар та його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волцем та членами групи Національної безпеки обраного президента Сполучених Штатів.
Вибори у США 2024 року
5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.