Дональд Трамп планує значні зміни в роботі Міністерства юстиції, включно зі створенням слідчих груп для пошуку доказів можливих фальсифікацій на виборах 2020 року в ключових штатах.

Про це пише The Washington Post.

Як пише видання, це рішення є частиною його ширших планів з реформування відомства, яке Трамп звинувачує в політично мотивованих переслідуваннях.

Також Трамп хоче звільнити всю команду спеціального прокурора Джека Сміта, яка працювала над справами про його нібито неправомірне поводження з секретними документами та спробами скасувати результати виборів.

"Президент Трамп обіцяв звільнити недобросовісних бюрократів, які незаконно використовували правову систему як зброю, і американці можуть очікувати, що він виконає цю обіцянку", — заявила речниця Трампа Каролін Левіт.

Трамп продовжує наполягати, що результати виборів 2020 року були фальсифіковані, а справи проти нього є прикладом політичного переслідування. Він також заявив про плани відновити виконавчий указ "Schedule F", який спрощує звільнення державних службовців, хоча цей процес може зайняти роки через судові оскарження.

Експерти попереджають, що реалізація цих планів може зіткнутися з юридичними та політичними перешкодами, але Трамп налаштований реформувати Міністерство юстиції для виконання своїх пріоритетів.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.