Розвідка Сполучених Штатів Америки (США) оприлюднила секретний документ про убивства за кордоном політичних опонентів очільника Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

У документі "Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться", який було створено у 2016 році Національною радою розвідки для Конгресу США, аналізується діяльність російських спецслужб із 2000 до 2016 року.

У доповіді детально описуються вбивства та замахи, що, за оцінками американської розвідки, могли бути скоєні за наказом Кремля. Серед них:

підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі;

отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм-210 у Лондоні;

раптова смерть бізнесмена Олександра Перепеличного у Великій Британії, яку пов'язують із використанням токсичних речовин;

отруєння діоксином експрезидента України Віктора Ющенка під час його президентської кампанії.

За оцінками розвідки США, Путін, імовірно, особисто санкціонує вбивства високопоставлених людей за кордоном. Свій висновок автори документа підкріплюють даними офіційного розслідування отруєння Литвиненка.

Крім цього у доповіді також йдеться, що Путін дозволив очільнику Чечні Рамзану Кадирову вбивати за кордоном уродженців Чечні.Убивства, скоєні "кадировцями" за кордоном часто супроводжуються стріляниною.

Російські спецслужби можуть використовувати зокрема отруєння та навіть зброю на кшталт вогнеметів, як у випадку з ліквідацією так званого "міністра оборони" невизнаної "ЛНР" Олександра Бєднова на сході України у 2015 році, якого спалили у броньованому авто за допомогою вогнемета "Джміль".

Документ став доступним завдяки закону про свободу інформації, але значна частина тексту залишається засекреченою.