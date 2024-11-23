Трамп обрав майбутнього очільника FDA

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав хірурга Мартіна Макарі на посаду майбутнього голови Управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social (недоступна в Україні).

Мартін Макарі — випускник Гарвардського університету, викладач і письменник та один з керівних співробітників Центру Джона Гопкінса.

Він очолюватиме Управління, що відповідальне за контроль якості та сертифікацію ліків, вакцин, БАДів, ветеринарної продукції, кормів для тварин, косметики, а також продуктів харчування та тютюну.

"Я впевнений, що доктор Макарі, присвятивши свою кар'єру високоякісній, меншій догляді, відновить FDA до золотого стандарту наукових досліджень і скоротить бюрократичну бюрократію в агентстві, щоб переконатися, що американці отримують медичні ліки та лікування, на які вони заслуговують", — наголосив Трамп.

Він зазначив, що фактичним керівником Макарі буде Роберт Кеннеді-молодший.

"Він працюватиме під керівництвом Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, щоб, серед іншого, належним чином оцінити шкідливі хімічні речовини, що отруюють запаси продовольства нашої країни, а також ліки та біологічні препарати, які надаються молоді нашої нації, щоб ми могли нарешті вирішити проблему епідемії хронічних захворювань у дітей", — зазначив обраний президент США.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.