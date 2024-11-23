За минулу добу на фронті відбулося 194 боєзіткнення, армія Росії втратила 1420 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 729 720.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку.

За уточненою інформацією, 22 листопада Росія атакувала позиції українських підрозділів та населені пункти двома ракетними ударами із застосуванням двох ракет. Крім цього РФ нанесла 67 авіаударів, скинувши 97 КАБів. Та здійснила 4560 обстрілів, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню та залучила 1490 дронів-камікадзе.

РФ атакувала, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.

Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу Росії, озброєння і військової техніки та три артсистеми. Також українські військові знешкодили 20 танків, 36 бойових бронемашин, 24 артсистеми, 105 БПЛА, 73 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку, Росія тричі штурмувала позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку армія Росії атакувала 19 разів поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку РФ п’ять разів атакувала у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські військові здійснили вісім атак в напрямку Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурми РФ у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 36 російських атак. Найактивніше РФ намагалАся просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку Росія здійснила 30 штурмів українських позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку російські війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку РФ чотири рази без успіху атакувала позиції оборонців України.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.