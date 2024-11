Низка громадських організацій Південної Кореї звернулась до військовослужбовців з КНДР, які наразі знаходяться у Курській області РФ та вже беруть участь у боях проти ЗСУ й наголосили, що український народ "не зробив нічого поганого корейцям". Також вони закликали північнокорейських солдатів "скласти зброю".

Про це йдеться у листі-зверненні до північнокорейських солдатів, який Суспільному надала голова "Лабораторії журналістики суспільного інтересу" Наталя Гуменюк.

"То чому ж ви спрямовуєте зброю на невинний український народ, який бореться, щоб захистити свою Батьківщину і націю від іноземного панування? Чому під командуванням російських офіцерів ви кидаєтеся в бої, яких уникають навіть самі росіяни, щоб не віддавати своє життя ні за що?", — йдеться у листі.

Південнокорейські ГО закликали солдатів Північної Кореї "скласти зброю, поки ще не пізно".

"Складіть зброю і станьте на бік справедливості. Український народ проявив великодушність навіть до російських солдатів, які вбили незліченну кількість українців і перетворили Україну на руїни", — йдеться у листі.

Також акцентується, що оскільки рішучість українців боротися "залишається незламною", що своєю чергою призводить до зростання "жертв" з російського боку, очільник Кремля Володимир Путін звернувся за допомогою до КНДР.

"Зробіть свій власний вибір, чи стати самотніми духами без нащадків, які б могли доглядати вашу могилу далеко від дому в чужих горах і водах для невиправданої агресивної війни Росії, чи стати на бік українського народу, який віддає все у війні проти російських загарбників, — йдеться у листі.

Громадські організації Південної Кореї, які підписались під листом: Ustice For North Korea, Korean War POW Family Association, Mulmangcho, No Chain, Stepping Stones, THINK і Transitional Justice Working Group.

Що відомо залучення військових з КНДР у війну проти України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Вже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

14 жовтня керівник Росії Володимир Путін вніс на розгляд до російської Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та Північною Кореєю. Росія та КНДР підписали цей договір 19 червня 2024 року. Держдума ратифікувала договір 24 жовтня.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

Раніше джерела Суспільного у розвідці повідомляли, що на Далекому Сході Росії для війни в Україні готують десять тисяч солдатів з КНДР. Пізніше Зеленський додав, що Україна фіксувала присутність офіцерів та технічного персоналу з КНДР на тимчасово окупованих територіях. Імовірно, їх направили раніше, аби підготуватись до відправки контингенту.

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше підтвердив, що північнокорейські солдати справді прибули в Росію.

Сама Північна Корея назвала ці повідомлення "безпідставними чутками". Представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці".

Очільник Кремля Володимир Путін прокоментував інформацію про розгортання північнокорейських солдатів на території РФ. Він послався на договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та КНДР. Сказав, що фото з присутністю корейських солдатів на території РФ – річ серйозна, якщо є знімки, вони щось відображають". Путін додав, що до ескалації в Україні привели дії не Росії, а "держпереворот, 2014 року, підтриманий США".